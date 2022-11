Отношения Азербайджана с Великобританией в сфере образования и бизнеса постоянно укрепляются.

Как передает Report, об этом посол Великобритании Фергус Олд написал в Twitter.

В публикации он также отметил, что провел встречу с представителями Британского совета, Британской торговой палатой в Азербайджане, Азербайджано-Британской ассоциации выпускников и Лондонской бизнес-школы.