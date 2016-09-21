Посол: Укрепление отношений c Азербайджаном - один из приоритетов внешней политики Кыргызстана

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Двусторонне сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана традиционно строилось в русле взаимовыгодного партнерства, дружбы и успешно развивалось в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов на мероприятии, посвященном Дню независимости Кыргызстана.

"Углубление отношений с Азербайджаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана",- заявил посол.

Посол отметил, что 2016 год- двадцатитрехлетняя годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Для нашего сотрудничества характерно постоянное присутствие духа взаимного доверия, полное совпадение или близость позиций по многим актуальным международным и региональным проблемам",- подчеркнул А. Буранов.

Он отметил позитивную динамику развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

"Отдельно следует отметить активизацию взаимодействия двух государств в направлении противостояния новым угрозам современности, совместного участия в поисках путей урегулирования региональных конфликтов, представляющих прямую угрозу национальной безопасности двух государств",- добавил посол.

По его словам, в настоящее время сторонами прорабатываются 10 проектов межгосударственных и межведомственных договоров.