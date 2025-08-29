Посол Украины высоко оценил реабилитационную программу для украинских детей в Габале

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев и находящиеся с визитом в нашей стране украинские депутаты Юрий Кисель и Игорь Негулевский посетили Габалинский детский реабилитационный центр.

Как сообщает Report, они встретились с 30 украинскими детьми, проходящими курс реабилитации в Центре.

Гусев выразил удовлетворение вниманием и заботой, оказываемым детям из Украины. Посол отметил высокий профессионализм азербайджанских специалистов и современное оснащение центра, что создает благоприятные условия для восстановления здоровья детей, пострадавших в результате военных действий.

Украинским детям в Габалинском детском реабилитационном центре оказываются медицинские, социально-психологические реабилитационные услуги в рамках 10-дневной реабилитационной программы. Также для них организуются экскурсии.

Вместе с предыдущими 8 группами в общей сложности около 300 украинских детей были привезены в Азербайджан и прошли реабилитацию.