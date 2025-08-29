    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Посол Украины высоко оценил реабилитационную программу для украинских детей в Габале

    Внешняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 18:23
    Посол Украины высоко оценил реабилитационную программу для украинских детей в Габале

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев и находящиеся с визитом в нашей стране украинские депутаты Юрий Кисель и Игорь Негулевский посетили Габалинский детский реабилитационный центр.

    Как сообщает Report, они встретились с 30 украинскими детьми, проходящими курс реабилитации в Центре.

    Гусев выразил удовлетворение вниманием и заботой, оказываемым детям из Украины. Посол отметил высокий профессионализм азербайджанских специалистов и современное оснащение центра, что создает благоприятные условия для восстановления здоровья детей, пострадавших в результате военных действий.

    Украинским детям в Габалинском детском реабилитационном центре оказываются медицинские, социально-психологические реабилитационные услуги в рамках 10-дневной реабилитационной программы. Также для них организуются экскурсии.

    Вместе с предыдущими 8 группами в общей сложности около 300 украинских детей были привезены в Азербайджан и прошли реабилитацию.

    Украина   Азербайджан   дети   реабилитация   война   Габала  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Səfir və ukraynalı deputatlar Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində olublar
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Ukrainian Ambassador praises rehabilitation program for Ukrainian children in Gabala

    Последние новости

    19:30

    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИД

    В регионе
    19:27

    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Другие страны
    19:23

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:22

    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    В регионе
    19:18

    USAID официально перешел в режим ликвидации

    Другие страны
    19:10

    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:03

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    19:00

    Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО

    Другие страны
    18:42

    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    Энергетика
    Лента новостей