Посол Украины встретился с постоянным представителем Нахчывана в Баку

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский встретился с постоянным представителем Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияром Аскеровым.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский встретился с постоянным представителем Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияром Аскеровым.

Как сообщает Report, в ходе дружеской встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе расширение регионального сотрудничества между Нахчываном и Украиной, реализация экономических и культурно-гуманитарных проектов и восстановление жизни на освобожденных территориях Азербайджана.

Стороны также выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Кроме того, были обсуждены дальнейшие шаги по углублению сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.