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Посол Украины встретился с постоянным представителем Нахчывана в Баку

Посол Украины встретился с постоянным представителем Нахчывана в Баку Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский встретился с постоянным представителем Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияром Аскеровым.
Внешняя политика
4 августа 2021 г. 16:47
Посол Украины встретился с постоянным представителем Нахчывана в Баку

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский встретился с постоянным представителем Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияром Аскеровым.

Как сообщает Report, в ходе дружеской встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе расширение регионального сотрудничества между Нахчываном и Украиной, реализация экономических и культурно-гуманитарных проектов и восстановление жизни на освобожденных территориях Азербайджана.

Стороны также выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Кроме того, были обсуждены дальнейшие шаги по углублению сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəsilə görüşüb
Версия на английском языке Ambassador of Ukraine meets Permanent Representative of Nakhchivan in Baku

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