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Посол Украины в Баку выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

Посол Украины в Баку выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане Посол Украины в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей недалеко от казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 15:50
Посол Украины в Баку выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

Посол Украины в Баку Юрий Гусев выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом Гусев сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Посольство Украины в Азербайджанской Республике глубоко сочувствует и в координации с посольством Украины в Казахстане уточняет информацию и изучает события этой ужасной авиакатастрофы", - написал посол.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на английском языке Ukrainian envoy to Baku expresses condolences over AZAL plane crash in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Bakıdakı səfiri AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə əlaqədar başsağlığı verib

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