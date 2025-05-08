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Посол Украины в Баку: Народы Украины и Азербайджана знают цену справедливого мира

Посол Украины в Баку: Народы Украины и Азербайджана знают цену справедливого мира Ни одна страна не может претендовать на исключительную роль в победе над нацизмом, которая стала результатом титанических усилий десятков государств и сотен народов.
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 12:47
Посол Украины в Баку: Народы Украины и Азербайджана знают цену справедливого мира

День победы над фашизмом является значимой датой для Украины и Азербайджана, наши народы точно знают цену справедливого мира.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в авторском материале, посвященном 80-летию победы над нацизмом.

Он подчеркнул, что Украина отдает дань уважения и благодарности всем тем, кто боролся с нацизмом и чтит память о погибших воинах и жертвах самой кровопролитной и жестокой войны в истории человечества.

"Эта дата особенно значима и для Украины, и для Азербайджана. Семьи наших народов точно знают цену справедливого мира", - написал посол, подчеркнув, что в период войны Украина потеряла более 8 млн человек, 5 млн из которых были мирные жители и 3 млн солдат.

При этом Гусев подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на исключительную роль в победе над нацизмом, которая стала результатом титанических усилий десятков государств и сотен народов.

Дипломат отметил, что войны всегда приводят к катастрофам и колоссальным жертвам, поэтому ее героизация и романтизация провоцируют эскалацию новых конфликтов.

"Мы призываем международное сообщество почтить память жертв Второй мировой войны, опираясь на историческую правду", - подчеркнул посол.

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Версия на английском языке Ukrainian envoy to Baku: Peoples of Ukraine, Azerbaijan know price of fair peace
Версия на азербайджанском языке Səfir: Ukrayna və Azərbaycan xalqları ədalətli sülhün dəyərini bilirlər

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