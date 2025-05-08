Посол Украины в Баку: Народы Украины и Азербайджана знают цену справедливого мира

Ни одна страна не может претендовать на исключительную роль в победе над нацизмом, которая стала результатом титанических усилий десятков государств и сотен народов.

День победы над фашизмом является значимой датой для Украины и Азербайджана, наши народы точно знают цену справедливого мира.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в авторском материале, посвященном 80-летию победы над нацизмом.

Он подчеркнул, что Украина отдает дань уважения и благодарности всем тем, кто боролся с нацизмом и чтит память о погибших воинах и жертвах самой кровопролитной и жестокой войны в истории человечества.

"Эта дата особенно значима и для Украины, и для Азербайджана. Семьи наших народов точно знают цену справедливого мира", - написал посол, подчеркнув, что в период войны Украина потеряла более 8 млн человек, 5 млн из которых были мирные жители и 3 млн солдат.

При этом Гусев подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на исключительную роль в победе над нацизмом, которая стала результатом титанических усилий десятков государств и сотен народов.

Дипломат отметил, что войны всегда приводят к катастрофам и колоссальным жертвам, поэтому ее героизация и романтизация провоцируют эскалацию новых конфликтов.

"Мы призываем международное сообщество почтить память жертв Второй мировой войны, опираясь на историческую правду", - подчеркнул посол.