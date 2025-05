Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с главой государственного агентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Фуадом Нагиевым.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"У нас состоялась продуктивная встреча с Фуадом Нагиевым <...>. Украина и Азербайджан укрепляют связи в сфере туризма. Впереди ждут новые горизонты!", - написал посол.