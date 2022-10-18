Посол Украины поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Report, об этом дипломат написал в Facebook.

Посол Украины напомнил слова Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который однажды сказал, что "Нет более трудного пути, чем путь независимости".

"Эти слова, сказанные в далеком 1995 году, оказались пророческими... и не только для Азербайджана.

Поздравляем дружественный азербайджанский народ с Днем восстановления независимости! Желаем мира, спокойствия и процветания!",- написал он.