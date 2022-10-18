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Посол Украины поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Украины поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 12:36
Посол Украины поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Report, об этом дипломат написал в Facebook.

Посол Украины напомнил слова Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который однажды сказал, что "Нет более трудного пути, чем путь независимости".

"Эти слова, сказанные в далеком 1995 году, оказались пророческими... и не только для Азербайджана.
Поздравляем дружественный азербайджанский народ с Днем восстановления независимости! Желаем мира, спокойствия и процветания!",- написал он.

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Версия на английском языке Ambassador of Ukraine congratulates Azerbaijan on Day of Restoration of Independence
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

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