Посол Украины в Азербайджане поделился публикацией по случаю Дня независимости

Посол Украины в Баку Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в социальной сети Х.

"С Днем независимости, Азербайджан! Украина ценит наше стратегическое партнерство, общую историю и взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности. Желаю мира, благополучия и единства азербайджанскому народу", - говорится в публикации.