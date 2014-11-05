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    ​Посол Украины: Украина рассматривает вопрос выхода из СНГ

    Мищенко: СНГ не предприняла реальных шагов, чтобы остановить агрессию

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "После аннексии Крыма организация СНГ не сделала достаточно, не предприняла реальных шагов, чтобы остановить агрессию против Украины".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко сегодня на пресс-конференции.
    По словам посла, Украина неоднократно обращалась в СНГ о проведении заседаний на уровне министров иностранных дел в Киеве, с тем, чтобы обратить внимание на нарушение порядка в регионе со стороны одной страны. "Но увы наши шаги ни к чему ни привели. В этой связи Украина рассматривает вопрос выхода из СНГ", - заявил А. Мищенко.

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