Посол Украины сравнил события в Буче с трагедией в Ходжалы

Посол Украины в Азербайджане сравнил события в Буче с трагедией Ходжалы

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сравнил события в Буче с трагедией в Ходжалы.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С трагедии в Ходжалы 1992 года до бойни в Буче в 2022 году прошло 30 лет. Время идет, а почерк остается прежним…",- написал посол Украины.

В расположенном под Киевом городе Буча после ухода российских войск были обнаружены места массового захоронения, найдены трупы мирных граждан со связанными руками, погибших в результате многочисленных пулевых ранений. Общее число убитых составляет несколько сотен.