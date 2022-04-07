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Посол Украины сравнил события в Буче с трагедией в Ходжалы

Посол Украины сравнил события в Буче с трагедией в Ходжалы Посол Украины в Азербайджане сравнил события в Буче с трагедией Ходжалы
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 13:32
Посол Украины сравнил события в Буче с трагедией в Ходжалы

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сравнил события в Буче с трагедией в Ходжалы.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С трагедии в Ходжалы 1992 года до бойни в Буче в 2022 году прошло 30 лет. Время идет, а почерк остается прежним…",- написал посол Украины.

В расположенном под Киевом городе Буча после ухода российских войск были обнаружены места массового захоронения, найдены трупы мирных граждан со связанными руками, погибших в результате многочисленных пулевых ранений. Общее число убитых составляет несколько сотен.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Buça faciəsini Xocalı ilə müqayisə edib

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