Посол Украины сравнил ракетный обстрел Запорожья с обстрелом Гянджи

"Ночью российские войска нанесли очередные ракетные удары по мирным жителям Запорожья. Разрушена многоэтажка по предварительной информации погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, среди них шестеро детей".

"Ночью российские войска нанесли очередные ракетные удары по мирным жителям Запорожья. Разрушена многоэтажка по предварительной информации погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, среди них шестеро детей".

Как передает Report , об этом написал в Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

По его словам, два года назад аналогичную трагедию пережили мирные жители азербайджанского города Гянджа:

"Тогда, в период 4-11 октября 2020 года в результате вражеских обстрелов по гражданской инфраструктуре погибли 32 жителя города, в том числе 3 ребенка. Угрозы не сработали тогда, и не сработают теперь!", - написал посол.