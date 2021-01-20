Посол Украины о трагедии 20 января: Сочувствуем, помним

"Ежегодно 20 января десятки тысяч азербайджанцев посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память погибших в событиях "Черного января""

"В истории каждой нации есть свои трагические страницы. Ежегодно 20 января десятки тысяч азербайджанцев посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память погибших в событиях "Черного января", кровавого подавления советскими войсками движения за независимость Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского.