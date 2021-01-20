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Посол Украины о трагедии 20 января: Сочувствуем, помним

Посол Украины о трагедии 20 января: Сочувствуем, помним "Ежегодно 20 января десятки тысяч азербайджанцев посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память погибших в событиях "Черного января""
Внешняя политика
20 января 2021 г. 15:51
Посол Украины о трагедии 20 января: Сочувствуем, помним

"В истории каждой нации есть свои трагические страницы. Ежегодно 20 января десятки тысяч азербайджанцев посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память погибших в событиях "Черного января", кровавого подавления советскими войсками движения за независимость Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского.

"В этот день люди в Баку просыпались от шума советских танков и стрельбы, но, в результате, вся нация проснулась со стремлением к свободе. Это стремление далось кровавой ценой, в ночь с 19 на 20 января 1990 советские войска, окружившие Баку и другие регионы Азербайджана, во время штурма убили 147 гражданских и ранили 744 невинных жителей города, многие из которых остались инвалидами. Незаконно арестовано более 400 человек. Это было частью попытки Москвы предотвратить распад Советского Союза. Однако, репрессивные меры только усилили движение за независимость, большая часть азербайджанского населения поняла, что не может оставаться в составе Советского Союза, кровавой империи, которая повернула оружие на собственных граждан.
Сочувствуем, помним.", - отмечает посол.
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