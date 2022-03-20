Посол Украины поздравил азербайджанский народ

Посол Украины Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Посол Украины Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Report, в поздравлении посла говорится:

"Поздравляю братский народ Азербайджана с чудесным праздником Новруз, который является символом весны, возрождения, благополучия, жизни и мира! И хотя в Украину вместо весны пришла война, уверен, что мы преодолеем эту темноту, чтобы снова почувствовать счастье семейного уюта, теплых, искренних и веселых встреч с настоящими друзьями, такими как вы, дорогие азербайджанцы! Novruz Bayramınız Mübarək!"