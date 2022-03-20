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Посол Украины поздравил азербайджанский народ

Посол Украины поздравил азербайджанский народ Посол Украины Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 10:46
Посол Украины поздравил азербайджанский народ

Посол Украины Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Report, в поздравлении посла говорится:

"Поздравляю братский народ Азербайджана с чудесным праздником Новруз, который является символом весны, возрождения, благополучия, жизни и мира! И хотя в Украину вместо весны пришла война, уверен, что мы преодолеем эту темноту, чтобы снова почувствовать счастье семейного уюта, теплых, искренних и веселых встреч с настоящими друзьями, такими как вы, дорогие азербайджанцы! Novruz Bayramınız Mübarək!"

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib
Версия на английском языке Ukrainian ambassador congratulates Azerbaijani people on Novruz

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