Посол Украины поздравил азербайджанский народ с Новруз байрамы

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ с Новруз байрамы.

Как передает Report, поздравление посол опубликовал в Twitter.

"Мы поздравляем народ Азербайджана с праздником Новруз, который символизирует победу весны над зимой, добра над злом, света над тьмой! Этот праздник также символичен для Украины", - говорится в публикации.