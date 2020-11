Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневски поздравил Азербайджанский народ с Днем Флага.

Как сообщает Report, посол написал об этом в своей странице в Твиттере.

"От всей души поздравляю Азербайджан с днем ​​Государственного флага! Украина очень хорошо понимает чувства братского азербайджанского народа в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - отметил он в своей публикации.