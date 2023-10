Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости.

Как передает Report, об этом посол написал в социальной сети "Х".

"Сердечные поздравления дружественному Азербайджану по случаю 32-й годовщины Восстановления государственной независимости. Мы желаем вам мира, согласия и процветания!", - сказал посол.