Посол Украины поздравил Азербайджан с Днем Победы

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Report, публикация размещена на официальной странице дипломата в социальной сети "Х".

"Поздравляем дружественный Азербайджан с Днем Победы! Победа в 44-дневной войне стала важным шагом на пути к устранению других конфликтов на постсоветском пространстве и приближает Украину к Победе", - говорится в публикации.