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Посол Украины поделился публикацией в связи с Днем Победы

Посол Украины поделился публикацией в связи с Днем Победы Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский опубликовал публикацию в социальной сети Facebook о Дне Победы в Азербайджане.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 18:47
Посол Украины поделился публикацией в связи с Днем Победы

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский опубликовал публикацию в социальной сети Facebook о Дне Победы в Азербайджане.

Как передает Report, посол отметил, что как 30 лет назад украинцы защищали азербайджанскую землю, так и сегодня многие бойцы азербайджанского происхождения самоотверженно героически защищают украинскую землю.

«8 ноября Азербайджан отмечает один из главных национальных праздников – День Победы! Эту победу завоевали герои и Первой, и Второй Карабахской войн, среди которых было много украинцев. Одним из них был Национальный герой Азербайджана Виктор Серегин, который, жертвуя своей жизнью в условиях войны, спас из Карабаха гражданских лиц. Сегодня на Аллее шехидов с участием дочери и супруги Виктора Серегина, других лиц была почтена память национальных героев и каждого, кто защищал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Символично, что как 30 лет назад украинцы защищали азербайджанскую землю, так и сегодня многие бойцы азербайджанского происхождения самоотверженно героически защищают украинскую землю от российских оккупантов. Слава героям!», - говорится в публикации.

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