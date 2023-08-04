Посол Украины поделился публикацией о прибывших на реабилитацию в Баку украинских детях

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился публикацией в Facebook об украинских детях, доставленных на реабилитацию в Азербайджан.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился публикацией в Facebook об украинских детях, прибывших на реабилитацию в Азербайджан.

Как передает Report , в сообщении говорится:

"Второй год совместно с азербайджанскими друзьями продолжаем реализацию проекта по оздоровлению и реабилитации украинских детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

На этот раз гостеприимный Азербайджан посетили украинские дети, родители которых защищают суверенитет и территориальную целостность Украины или, к сожалению, отдали свои жизни за светлое будущее нашей Родины.

Впереди наших детей насыщенная двухнедельная программа, масса ярких и положительных эмоций".

Напомним, что сегодня в Азербайджан прибыла очередная группа пострадавших от войны украинских детей.

На протяжении 14 дней они будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки. Инициатива реализована Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния этих детей, их интеграция в общество.