Посол Украины почтил память жертв трагедии 20 Января

Посол Украины Владислав Каневский посетил Аллею шехидов, где почтил память погибших в кровавой трагедии 20 января 1990 года.

Посол Украины Владислав Каневский посетил Аллею шехидов, где почтил память погибших в кровавой трагедии 20 января 1990 года.

Как передает Report, об этом говорится на странице посла в социальной сети Facebook.

"События 20 января 1990 вошли в историю Азербайджана как Кровавая январская трагедия. Однако жестокость и коварство советского режима не смогли разрушить жажду и волю азербайджанского народа к свободе и независимости. В свое время общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев говорил: "20 января 1990 года является самой трагической, черной страницей, в то же время страницей героизма, мужества в истории азербайджанского народа". В этот день с грустью и одновременно чувством гордости азербайджанцы чтят память своих героев, отдавших самое ценное – свою жизнь за право самостоятельно выбирать путь развития ради свободы и независимости", - говорится в публикации посла Украины.