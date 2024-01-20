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Посол Украины почтил память жертв трагедии 20 Января

Посол Украины почтил память жертв трагедии 20 Января Посол Украины Владислав Каневский посетил Аллею шехидов, где почтил память погибших в кровавой трагедии 20 января 1990 года.
Внешняя политика
20 января 2024 г. 11:31
Посол Украины почтил память жертв трагедии 20 Января

Посол Украины Владислав Каневский посетил Аллею шехидов, где почтил память погибших в кровавой трагедии 20 января 1990 года.

Как передает Report, об этом говорится на странице посла в социальной сети Facebook.

"События 20 января 1990 вошли в историю Азербайджана как Кровавая январская трагедия. Однако жестокость и коварство советского режима не смогли разрушить жажду и волю азербайджанского народа к свободе и независимости. В свое время общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев говорил: "20 января 1990 года является самой трагической, черной страницей, в то же время страницей героизма, мужества в истории азербайджанского народа". В этот день с грустью и одновременно чувством гордости азербайджанцы чтят память своих героев, отдавших самое ценное – свою жизнь за право самостоятельно выбирать путь развития ради свободы и независимости", - говорится в публикации посла Украины.

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Версия на английском языке Ambassador of Ukraine pays tribute to victims of January 20 tragedy
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edib

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