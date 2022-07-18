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Посол Украины почтил память погибшего азербайджанца

Посол Украины почтил память погибшего азербайджанца Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский почтил память азербайджанского солдата, погибшего в результате войны в Украине.
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 14:44
Посол Украины почтил память погибшего азербайджанца

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский почтил память Карима Гуламова, погибшего, защищая территориальную целостность Украины.

Как передает Report, об этом посол написал в Facebook.

"В бою с российскими оккупантами погиб украинский воин азербайджанского происхождения Карим Гуламов.
В Украине Карим был хорошо известен как ведущий на телеканале М2. С первого дня полномасштабного российского вторжения Карим встал на защиту своей Родины, которую и защищал до последнего вздоха… Слава Герою! Вечная память!", - написал посол.

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Версия на английском языке Ukrainian ambassador shares post about killed Azerbaijani soldier
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri həlak olan azərbaycanlı hərbçi ilə bağlı paylaşım edib

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