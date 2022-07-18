Посол Украины почтил память погибшего азербайджанца

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский почтил память азербайджанского солдата, погибшего в результате войны в Украине.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский почтил память Карима Гуламова, погибшего, защищая территориальную целостность Украины.

Как передает Report, об этом посол написал в Facebook.

"В бою с российскими оккупантами погиб украинский воин азербайджанского происхождения Карим Гуламов.

В Украине Карим был хорошо известен как ведущий на телеканале М2. С первого дня полномасштабного российского вторжения Карим встал на защиту своей Родины, которую и защищал до последнего вздоха… Слава Герою! Вечная память!", - написал посол.