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Посол Украины поблагодарил азербайджанский народ за поддержку

Посол Украины поблагодарил азербайджанский народ за поддержку Украина благодарна народу Азербайджана за поддержку.
Внешняя политика
25 февраля 2022 г. 14:49
Посол Украины поблагодарил азербайджанский народ за поддержку

Украина благодарна народу Азербайджана за поддержку.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил на пресс-конференции.

По его словам, мировое сообщество оказывает Украине всестороннюю поддержку.

"И вчера и сегодня приходит большое количество звонков от граждан Азербайджан, поддерживающих Украину. Люди приносят цветы к посольству в память о погибших. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить народ Азербайджана за поддержку", - заявил В. Каневский.

Посол отметил, что украинская сторона ожидает официальной позиции Азербайджана: "Есть позиция озвученная официальными лицами страны на мероприятиях, в том числе в рамках заседания ОБСЕ. Азербайджан, как стратегический друг Украины, всегда поддерживал нашу страну".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Ukrayna dəstəyə görə Azərbaycan xalqına minnətdardır"
Версия на английском языке Ukraine ambassador thanks Azerbaijani people for support

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