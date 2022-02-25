Посол Украины поблагодарил азербайджанский народ за поддержку

Украина благодарна народу Азербайджана за поддержку.

Украина благодарна народу Азербайджана за поддержку.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил на пресс-конференции.

По его словам, мировое сообщество оказывает Украине всестороннюю поддержку.

"И вчера и сегодня приходит большое количество звонков от граждан Азербайджан, поддерживающих Украину. Люди приносят цветы к посольству в память о погибших. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить народ Азербайджана за поддержку", - заявил В. Каневский.

Посол отметил, что украинская сторона ожидает официальной позиции Азербайджана: "Есть позиция озвученная официальными лицами страны на мероприятиях, в том числе в рамках заседания ОБСЕ. Азербайджан, как стратегический друг Украины, всегда поддерживал нашу страну".