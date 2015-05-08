Посол Украины поблагодарил Азербайджан за содействие при эвакуации граждан из Непала

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко поблагодарил руководство Азербайджана и МЧС страны за содействие при эвакуации украинских граждан из Непала. Как сообщает Report, А. Мищенко особо выделил роль МЧС Азербайджана, предоставившего эвакуированным гражданам медицинскую помощь, питание и одежду.

Напомним, 6 мая эвакуировавший граждан из пострадавшего в результате землетрясения Непала самолет Минобороны Украины сделал остановку в аэропорту Баку. На борту находились 76 граждан Украины, а также 11 иностранных граждан, в том числе Грузии, Польши, России и Франции.