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Посол Украины поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь

Посол Украины поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 16:07
Посол Украины поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Каневского в Twitter.

"Сегодняшний брифинг состоялся в символическом месте – в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева, откуда за последние две недели осуществляется регулярная отправка гуманитарных грузов в Украину. Спасибо, Азербайджан!",- написал он.

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