Посол Украины поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Каневского в Twitter.

"Сегодняшний брифинг состоялся в символическом месте – в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева, откуда за последние две недели осуществляется регулярная отправка гуманитарных грузов в Украину. Спасибо, Азербайджан!",- написал он.