Посол Украины поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Каневского в Twitter.
"Сегодняшний брифинг состоялся в символическом месте – в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева, откуда за последние две недели осуществляется регулярная отправка гуманитарных грузов в Украину. Спасибо, Азербайджан!",- написал он.
Сьогоднішній брифінг відбувся у символічному місті – в Бакинському міжнародному аеропорту імені Гейдара Алієва, звідки впродовж останніх двох тижнів здійснюється регулярна відправка гуманітарних вантажів в Україну. Дякуємо, Азербайджан ! #Україна#Азербайджан#Дружбаpic.twitter.com/UkVkeyW2A1