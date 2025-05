Посол Украины обсудил межпарламентское сотрудничество с вице-спикером Милли Меджлиса

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с вице-спикером парламента Азербайджана Рафаэлем Гусейновым и членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Украина.

Как передает Report, об этом посол сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Мы углубляем наше стратегическое партнерство и укрепляем межпарламентские связи", - написал он.