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Посол Украины: Мы получили звонки и сообщения поддержки от граждан Азербайджана

Посол Украины: Мы получили звонки и сообщения поддержки от граждан Азербайджана "Сегодня мы получили много телефонных звонков и сообщений от простых граждан Азербайджана, особенно в социальных сетях, в поддержку Украины. Это напоминает мне о том, как простые украинцы поддерживали Азербайджан во время Второй карабахской войны".
Внешняя политика
24 февраля 2022 г. 22:26
Посол Украины: Мы получили звонки и сообщения поддержки от граждан Азербайджана

"Сегодня мы получили много телефонных звонков и сообщений от простых граждан Азербайджана, особенно в социальных сетях, в поддержку Украины. Это напоминает мне о том, как простые украинцы поддерживали Азербайджан во время Второй карабахской войны".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Выражаем глубокую признательность всем азербайджанцам, проявившим солидарность с народом Украины в такое трудное для нашей страны время", - добавил посол.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: “Azərbaycan vətəndaşlarından dəstək zəngləri və mesajlar aldıq”

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