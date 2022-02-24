Посол Украины: Мы получили звонки и сообщения поддержки от граждан Азербайджана

"Сегодня мы получили много телефонных звонков и сообщений от простых граждан Азербайджана, особенно в социальных сетях, в поддержку Украины. Это напоминает мне о том, как простые украинцы поддерживали Азербайджан во время Второй карабахской войны".

"Сегодня мы получили много телефонных звонков и сообщений от простых граждан Азербайджана, особенно в социальных сетях, в поддержку Украины. Это напоминает мне о том, как простые украинцы поддерживали Азербайджан во время Второй карабахской войны".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Выражаем глубокую признательность всем азербайджанцам, проявившим солидарность с народом Украины в такое трудное для нашей страны время", - добавил посол.