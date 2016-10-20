Посол Украины: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "У Азербайджана и Украины общая проблема - это аннексия территорий".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Посол напомнил, что в ходе визита в Азербайджан, президент Украины Петр Порошенко указал на неприемлемость статус-кво в нагорно-карабахском конфликте. "Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана", - заявил А. Мищенко.

Посол добавил, что Украина на данный момент укрепляет собственную военную мощь с целью освобождения своих земель.