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    Посол Украины: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

    Мищенко: У Азербайджана и Украины общая проблема - аннексия территорий

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "У Азербайджана и Украины общая проблема - это аннексия территорий".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    Посол напомнил, что в ходе визита в Азербайджан, президент Украины Петр Порошенко указал на неприемлемость статус-кво в нагорно-карабахском конфликте. "Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана", - заявил А. Мищенко.

    Посол добавил, что Украина на данный момент укрепляет собственную военную мощь с целью освобождения своих земель.

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