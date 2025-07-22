Посол Украины: Киев расширит сотрудничество с Азербайджаном в сфере гуманитарного разминирования

Предоставленные Украине азербайджанские машины разминирования работают эффективно.

Украина благодарна Азербайджану за предоставление Киеву машины по разминированию, она работает эффективно.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины Юрий Гусев в интервью украинским СМИ.

"Мы благодарны Азербайджану за предоставленную машину разминирования Revival-P, которая сейчас разминирует некоторые регионы Украины, и по отзывам специалистов, она эффективно работает", - сказал Гусев, подчеркнув, что эта машина используется для разминирования в Сумской и Харьковской областях.

Дипломат подчеркнул, что Киев активно работает над углублением сотрудничества между Государственной службой чрезвычайных ситуаций Украины и Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA).

"Такое сотрудничество будет предусматривать в том числе, совместное обучение, обмен опытом, которые есть у специалистов. На сегодняшний день они имеют, вероятно, самый большой опыт в мире по разминированию", - сказал посол.

Гусев также подчеркнул, что опыт, который есть у Азербайджана неоценим, поскольку мины, с которыми приходится работать саперам как в Украине, так и в Азербайджане, одни и те же.