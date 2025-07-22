Посол Украины: Киев расширит сотрудничество с Азербайджаном в сфере гуманитарного разминирования

Украина благодарна Азербайджану за предоставление Киеву машины по разминированию, она работает эффективно.
Как передает Report, об этом заявил посол Украины Юрий Гусев в интервью украинским СМИ.
"Мы благодарны Азербайджану за предоставленную машину разминирования Revival-P, которая сейчас разминирует некоторые регионы Украины, и по отзывам специалистов, она эффективно работает", - сказал Гусев, подчеркнув, что эта машина используется для разминирования в Сумской и Харьковской областях.
Дипломат подчеркнул, что Киев активно работает над углублением сотрудничества между Государственной службой чрезвычайных ситуаций Украины и Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA).
"Такое сотрудничество будет предусматривать в том числе, совместное обучение, обмен опытом, которые есть у специалистов. На сегодняшний день они имеют, вероятно, самый большой опыт в мире по разминированию", - сказал посол.
Гусев также подчеркнул, что опыт, который есть у Азербайджана неоценим, поскольку мины, с которыми приходится работать саперам как в Украине, так и в Азербайджане, одни и те же.