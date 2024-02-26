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Посол Украины: Произошедшее в Ходжалы - одна из самых трагических страниц в истории человечества

Посол Украины: Произошедшее в Ходжалы - одна из самых трагических страниц в истории человечества Произошедшее в Ходжалы - одна из самых трагических страниц в истории человечества.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 11:35
Посол Украины: Произошедшее в Ходжалы - одна из самых трагических страниц в истории человечества

Произошедшее в Ходжалы - одна из самых трагических страниц в истории человечества.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

"В этот день наши сердца наполняются неописуемой болью и печалью. Трагедия Ходжалы cтала одной из самых трагических страниц в истории человечества", - говорится в публикации посла.

"Мог ли кто-нибудь представить, что подобные события могут повториться в XXI веке в центре Европы?" - отмечает Владислав Каневский, добавив, что то, что сегодня делает РФ в отношении Украины, "в очередной раз доказывает - безнаказанность порождает новые преступления".

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Версия на английском языке Ukrainian Ambassador shares post about 32nd anniversary of Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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