Произошедшее в Ходжалы - одна из самых трагических страниц в истории человечества.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

"В этот день наши сердца наполняются неописуемой болью и печалью. Трагедия Ходжалы cтала одной из самых трагических страниц в истории человечества", - говорится в публикации посла.

"Мог ли кто-нибудь представить, что подобные события могут повториться в XXI веке в центре Европы?" - отмечает Владислав Каневский, добавив, что то, что сегодня делает РФ в отношении Украины, "в очередной раз доказывает - безнаказанность порождает новые преступления".