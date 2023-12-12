Посол: Гейдар Алиев заложил основы настоящей дружбы между Украиной и Азербайджаном

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам посол отметил, что Гейдар Алиев заложил основы настоящей дружбы между Украиной и Азербайджаном.

"Именно при нем зародилась стратегическая дружба между нашими странами. Между азербайджанским и украинским народами существует взаимное уважение. Поэтому для нас большая честь почтить светлую память Гейдара Алиева, это наш долг", - сказал Каневский.