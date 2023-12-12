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Посол: Гейдар Алиев заложил основы настоящей дружбы между Украиной и Азербайджаном

Посол: Гейдар Алиев заложил основы настоящей дружбы между Украиной и Азербайджаном Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 12:24
Посол: Гейдар Алиев заложил основы настоящей дружбы между Украиной и Азербайджаном

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам посол отметил, что Гейдар Алиев заложил основы настоящей дружбы между Украиной и Азербайджаном.

"Именно при нем зародилась стратегическая дружба между нашими странами. Между азербайджанским и украинским народами существует взаимное уважение. Поэтому для нас большая честь почтить светлую память Гейдара Алиева, это наш долг", - сказал Каневский.

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Версия на английском языке Ukraine’s envoy: Heydar Aliyev laid foundations of true friendship between Ukraine and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: “Dahi liderin xatirəsini anmaq bizim üçün böyük fəxrdir”

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