Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за поддержку.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за поддержку.

Как передает Report, об этом украинский дипломат написал в Facebook.

"Искренне благодарны Азербайджану за поддержку Украины! Весь цивилизованный мир должен жестко отреагировать на очередные преступления против мирного населения Украины. Сегодня не существует "нейтральных" стран – есть те, которые поддерживают агрессора и те, которые осуждают его преступления!", - говорится в публикации.

Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны ВС России. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Хмельницком, Житомире и Львове. В результате ракетной атаки по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек, 30 получили ранения.

Посольство Азербайджана в Украине выразило обеспокоенность в связи с ракетными обстрелами украинских городов. "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Украины. Желаем раненым скорейшего выздоровления, а народу Украины мирного неба над головой", - отмечается в заявлении посольства в Facebook.