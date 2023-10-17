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Посол Украины: Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули

Посол Украины: Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 18:14
Посол Украины: Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули

Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал в социальной сети "Х".

"Сегодня отмечается День города Физули. Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации город. Возводится инфраструктура, строятся социальные объекты. Это дает возможность местному населению вернуться. Верю, что и украинский народ сможет вернуться на освобожденные от оккупации территории", - написал дипломат.

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Версия на английском языке Ukrainian ambassador: In a short time, Azerbaijan has brought life back to the de-occupied city
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: "Azərbaycan qısa müddətdə işğaldan azad edilmiş Füzuliyə yenidən həyat gətirdi"

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