Посол Украины: Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули

Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули.

Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал в социальной сети "Х".

"Сегодня отмечается День города Физули. Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации город. Возводится инфраструктура, строятся социальные объекты. Это дает возможность местному населению вернуться. Верю, что и украинский народ сможет вернуться на освобожденные от оккупации территории", - написал дипломат.