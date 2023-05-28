Посол Украины: Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом украинский дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Именно в этот день, ровно 105 лет назад, была провозглашена независимая Азербайджанская Демократическая Республика. Это событие является одной из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, ознаменовавшего единство страны, а также создание первой демократической республики на мусульманском Востоке.

Азербайджанская Демократическая Республика заложила основы многих передовых практик того времени, установила дипломатические отношения с рядом стран, включая Украину.

Современный Азербайджан приумножил успехи своих предков и благодаря успешной внутренней и внешней политике развивает и укрепляет свои позиции на международной арене.

Пользуясь этой возможностью желаю дружественному азербайджанскому народу мира, согласия и процветания!", - говорится в публикации посла.