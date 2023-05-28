О нас

Посол Украины: Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене

Посол Украины: Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем независимости.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 11:37
Посол Украины: Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом украинский дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Именно в этот день, ровно 105 лет назад, была провозглашена независимая Азербайджанская Демократическая Республика. Это событие является одной из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, ознаменовавшего единство страны, а также создание первой демократической республики на мусульманском Востоке.

Азербайджанская Демократическая Республика заложила основы многих передовых практик того времени, установила дипломатические отношения с рядом стран, включая Украину.

Современный Азербайджан приумножил успехи своих предков и благодаря успешной внутренней и внешней политике развивает и укрепляет свои позиции на международной арене.

Пользуясь этой возможностью желаю дружественному азербайджанскому народу мира, согласия и процветания!", - говорится в публикации посла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri Cümhuriyyətin qurulması barədə: “Azərbaycan xalqının ən parlaq səhifələrindən biridir”

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi