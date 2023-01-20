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Посол Украины: 20 Января - один из самых трагических дней в истории Азербайджана

Посол Украины: 20 Января - один из самых трагических дней в истории Азербайджана 20 января 1990 года, известное как ”черный январь", является одним из самых трагических дней в истории Азербайджана".
Внешняя политика
20 января 2023 г. 11:22
Посол Украины: 20 Января - один из самых трагических дней в истории Азербайджана

20 января 1990 года, известное как ”Черный январь", является одним из самых трагических дней в истории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в Фейсбуке написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Он отметил, что именно в ночь с 19 на 20 января 1990 года тоталитарный советский режим с помощью воинских частей советской армии учинил в Баку преступную и циничную расправу над мирным населением, которое выступало за независимость и государственный суверенитет Азербайджана.

"Тогда было убито 147 и ранено 744 невинных жителей города, незаконно арестовано более 400 человек.
Однако тоталитарному режиму не удалось сломить волю и дух азербайджанского народа, запугать и подавить тягу к независимости.

Вскоре, события «Черного января» дали толчок к усилению движений за независимость и в других порабощенных республиках Советского Союза, в том числе и в Украине, предоставив их народам долгожданную свободу.

Сочувствуем, помним".

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna səfiri: "20 Yanvar Azərbaycan tarixinin ən faciəli günlərindən biridir"

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