Посол: Украина благодарна Азербайджану за регулярную гуманитарную помощь

Украина выражает благодарность Азербайджану за регулярную помощь.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Азербайджан направил в Украину очередную партию гуманитарной помощи. Партия кабелей и энергетического оборудования на сумму $1 млн, выделенная президентом Ильхамом Алиевым, уже в пути, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины. Благодарны Азербайджану за постоянную поддержку", - написал дипломат.

Отметим, что с 2022 года Азербайджан оказал гуманитарную помощь Украине на сумму свыше $40 млн.