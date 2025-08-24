О нас

Посол: Украина сегодня отстаивает свою независимость в тяжелых испытаниях

Посол: Украина сегодня отстаивает свою независимость в тяжелых испытаниях Украине сегодня, как и раньше, вновь приходится отстаивать свою независимость в тяжелых испытаниях.
Внешняя политика
24 августа 2025 г. 12:49
Посол: Украина сегодня отстаивает свою независимость в тяжелых испытаниях

Украине сегодня, как и раньше, вновь приходится отстаивать свою независимость в тяжелых испытаниях.

Как сообщает Report, об этом пишет украинский посол в Баку Юрий Гусев в своей колонке, посвященной 34-ой годовщине независимости Украины.

"Украина активно отстаивает ценности международного права, Устава ООН, а также фундаментальные принципы территориальной целостности и суверенитета на международной арене. Международные партнёры поддерживают Украину и формируют новые форматы взаимодействия. Недавно более 30 стран объединились в Coalition of the willing и подтвердили стремление достичь справедливого и прочного мира, усиливая давление на агрессора", - отметил посол.

Дипломат в своей колонке также коснулся отношений между Киевом и Баку, в том числе гуманитарной помощи со стороны Азербайджана.

"Сегодня я хочу выразить особую признательность руководству и народу Азербайджана. Отдельным решением президента Азербайджана Ильхама Алиева в августе Украина получила новую партию электрооборудования на сумму $2 млн для восстановления энергосистемы, пострадавшей от российских ударов. Ранее, в феврале, уже был выделен $1 млн на аналогичную помощь. С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году Азербайджан направляет гуманитарную помощь — медикаменты, продукты, генераторы и многое другое. Благодаря азербайджанской помощи реализуются важные социальные проекты в городе Ирпень, которые очень пострадал и был освобожден от российской оккупации в конце марта 2022 года. Кроме того, в Азербайджане регулярно организуется реабилитация и отдых украинских детей. Мы очень благодарны за братскую помощь Азербайджана и всегда будем помнить об этом", - подчеркнул посол.

Гусев отметил, что Украина и Азербайджана активно взаимодействуют в энергетике, где "уже есть значительные результаты и договоренность продолжать совместную работу".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador: Ukraine defending its independence today in difficult trials
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: Azərbaycanla energetika sektorunda əhəmiyyətli nəticələr var

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi