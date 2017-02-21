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    Посол: Украина рассматривает Азербайджан как стратегического партнера

    Мищенко: Страны развивают отношения по различным направлениям

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Украина рассматривает Азербайджан как стратегического партнера.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    "Отношения Азербайджана и Украины находятся на высоком уровне. Официальный Киев рассматривает Баку в качестве стратегического партнера", - заявил А. Мищенко.

    По его словам, страны развивают отношения по различным направлениям, в том числе и в гуманитарной сфере.

    "Сегодня в Украине обучаются 6 тыс. азербайджанских студентов", - сказал он.

    А. Мищенко уточнил, что в Украине созданы все условия для получения качественного образования, в том числе и для азербайджанских студентов.

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