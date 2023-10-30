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Посол: Украина признательна за оказанную Азербайджаном помощь

Посол: Украина признательна за оказанную Азербайджаном помощь Украина признательна за оказанную Азербайджаном помощь.
Внешняя политика
30 октября 2023 г. 12:31
Посол: Украина признательна за оказанную Азербайджаном помощь

Украина признательна за оказанную Азербайджаном помощь.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сказал журналистам.

"Дружба Азербайджана и Украины проверена историей. В самые сложные моменты наши страны помогали друг другу. Сегодня мы ощущаем большую поддержку Азербайджана и азербайджанского народа. Эта и гуманитарная помощь и содействие в отстройке уничтоженной инфраструктуры в Украине. На сегодняшний день правительством Азербайджана уже выделено более 30 млн долларов США для этих целей. Мы очень признательны, что совсем недавно по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева была выделена дополнительная сумма в размере 7,6 млн долларов США", - сказал посол.

Он подчеркнул, что недавно выделенная сумма будет использована для восстановления энергетического сектора Украины.

"Мы очень признательны за то, что прошлой зимой многие украинцы смогли пережить холода благодаря азербайджанской помощи", добавил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ukrayna Azərbaycana göstərdiyi yardıma görə minnətdardır”

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