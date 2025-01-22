Посол: Украина и Азербайджан стремятся к справедливому миру и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе

Украина высоко ценит гуманитарную помощь Азербайджана, а также поддержку в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Украина высоко ценит гуманитарную помощь Азербайджана, а также поддержку в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева по случаю Дню Соборности.

"Мы высоко ценим поддержку Азербайджанской Республики, которая последовательно выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, а также оказывает гуманитарную помощь. Это является важным проявлением солидарности между нашими странами и народами, которые знают истинную цену свободе и независимости", - отметил посол.

Гусев также подчеркнул, что история дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном является примером сотрудничества, основанного на доверии и уважении.

"В 1918 году Украина и Азербайджан начали путь взаимопонимания, который продолжается и по сей день. Тогда, как и сейчас, наши страны противостояли вызовам, боролись за сохранение своей государственности и строили мосты дружбы и партнерства", - отметил посол.

Дипломат также указал, что сегодня Азербайджан и Украина являются стратегическими партнерами с общими целями и вызовами: "Мы стремимся к справедливому миру, стабильности и процветанию в Черноморско-Каспийском регионе и во всем мире".

Посол подчеркнул, что соборность является фундаментом, объединяющим не только территории, но и людей.

"Мы благодарны Азербайджану за солидарность и поддержку в это непростое время. Пусть наша многовековая дружба станет залогом общих успехов и побед в будущем", - подытожил дипломат.