Посол: Участие в конференции в Зангилане говорит о приверженности Германии противоминной деятельности

Участие в III международной конференции в Зангилане подчеркивает приверженность Германии противоминной деятельности.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман написал в социальной сети "Х".

"В рамках моего визита в Карабах, после того, как я увидел удивительные работы по разминированию и реконструкции, я принимаю участие в международной конференции по противоминной деятельности в Зангилане. На конференции, организованной Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) и ПРООН в Зангилане у меня есть возможность подчеркнуть поддержку Германии противоминной деятельности во всем мире и в Азербайджане", - отметил посол.

Сегодня в Зангилане стартовала III международная конференция по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".