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Посол: Участие Шахбаза Шарифа в саммите ОЭС в Ханкенди демонстрирует близость с Азербайджаном

Посол: Участие Шахбаза Шарифа в саммите ОЭС в Ханкенди демонстрирует близость с Азербайджаном Пакистан и Азербайджан совместно входят в ряд региональных организаций - в Организацию экономического сотрудничества, в Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 15:55
Посол: Участие Шахбаза Шарифа в саммите ОЭС в Ханкенди демонстрирует близость с Азербайджаном

Пакистан и Азербайджан совместно входят в ряд региональных организаций - в Организацию экономического сотрудничества, в Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Об этом в интервью Report сказал посол Пакистана при Организации Объединенных Наций Асим Ифтихар Ахмад.

Посол коснулся участия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди:

"Премьер-министр Пакистана сейчас находится в Азербайджане для участия в саммите ОЭС. Это еще одно подтверждение того, насколько тесно мы взаимодействуем по двусторонней повестке, по региональным вопросам, а также на глобальном уровне. Мы тесно сотрудничаем в рамках ООН в Нью-Йорке, в Женеве и других международных платформах. У нас есть много сфер, где мы действуем сообща: от борьбы с исламофобией до продвижения межкультурного и межцивилизационного диалога, укрепления мира и безопасности, противодействия терроризму, борьбы с изменением климата и вопросов устойчивого развития".

Асим Ифтихар Ахмад обратил внимание на то, что у Азербайджана и Пакистана есть множество возможностей для развития общих целей:

"Я вижу много возможностей и огромный потенциал для наших двух стран в продвижении общих целей - и это для нас крайне важно, поскольку мы знаем, что и Пакистан, и Азербайджан занимают позиции, основанные на принципах, на нормах международного права, а также на стремлении продвигать цели и принципы Устава ООН. Все это объединяет Пакистан и Азербайджан".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Şahbaz Şərifin Xankəndidə ECO Zirvə görüşündə iştirakı Azərbaycanla çoxtərəfli məsələlərdə yaxınlığı göstərir

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