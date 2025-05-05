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Посол: Участие азербайджанских военнослужащих в параде 9 Мая в Москве - возможность показать нашу победу всему миру

Посол: Участие азербайджанских военнослужащих в параде 9 Мая в Москве - возможность показать нашу победу всему миру Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с офицерами и солдатами парадного расчета бригады командос Вооруженных сил Азербайджана
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 16:05
Посол: Участие азербайджанских военнослужащих в параде 9 Мая в Москве - возможность показать нашу победу всему миру

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с офицерами и солдатами парадного расчета бригады командос Вооруженных сил Азербайджана, прибывшей 5 мая в Москву для участия в торжественном параде по случаю 80-летия победы советского народа во Второй мировой войне.

Как сообщает российское бюро Report, посол оценил участие азербайджанских военных в параде, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне, как дань уважения памяти азербайджанских бойцов, погибших в той войне.

В своем выступлении дипломат выразил уверенность, что азербайджанские военнослужащие достойно представят страну на этом важном международном мероприятии.

"Победа во Второй мировой войне и в Отечественной войне является для азербайджанского народа источником гордости и одной из основных опор национальной памяти", - сказал Мустафаев.

Говоря о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, дипломат отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия, проявив высокий профессионализм и точность, освободила оккупированные территории страны.

Мустафаев отметил, что Азербайджан своей сбалансированной внешней политикой вносит важный вклад в стабильность региона.

"Мы сотрудничаем со всеми нашими соседями, в том числе с Россией, на основе принципов дружбы и стратегического партнерства. Россия является союзным государством для Азербайджана, и сегодня, когда мир меняется, значение таких отношений еще больше возрастает", - отметил он.

Посол обратился к военнослужащим, отметив, что впервые после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года азербайджанские военные пройдут в парадном строю по Красной площади.

"9 Мая вам выпала честь нести флаг Азербайджана на Красной площади. Это не просто парад, это возможность показать всему миру нашу историю, независимость и победу. Наши военные впервые будут представлять на Красной площади Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет", - подчеркнул Мустафаев.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador: Azerbaijani soldiers to march on Red Square as symbol of country's victory and sovereignty
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: Azərbaycan hərbçilərinin Moskvada 9 May paradında iştirakı qələbəmizi bütün dünyaya göstərmək fürsətidir

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