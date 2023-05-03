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Посол: Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе оценивается положительно

Посол: Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе оценивается положительно Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе, как и всех других наблюдателей, оценивается положительно.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 16:05
Посол: Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе оценивается положительно

Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе, как и всех других наблюдателей, оценивается положительно.

Об этом в интервью Report заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Тихоокеанский альянс — это очень хорошо работающий механизм сотрудничества. Это партнерство работает как "соглашение под одной крышей", где посольства Чили, Колумбии и Мексики делят общее помещение, как и в Баку. То же самое в Сингапуре и Гане",- отметила посол.

Она также добавила, что участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе, как и всех других наблюдателей, оценивается положительно, поскольку позволяет стране вносить свой вклад в тематические комитеты, где все наблюдатели могут взаимодействовать в рамках Тихоокеанского альянса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycanın Sakit Okean Alyansında iştirakı müsbət qiymətləndirilir”
Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan’s participation in Pacific Alliance assessed positively

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