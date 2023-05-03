Посол: Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе оценивается положительно

Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе, как и всех других наблюдателей, оценивается положительно.

Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе, как и всех других наблюдателей, оценивается положительно.

Об этом в интервью Report заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Тихоокеанский альянс — это очень хорошо работающий механизм сотрудничества. Это партнерство работает как "соглашение под одной крышей", где посольства Чили, Колумбии и Мексики делят общее помещение, как и в Баку. То же самое в Сингапуре и Гане",- отметила посол.

Она также добавила, что участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе, как и всех других наблюдателей, оценивается положительно, поскольку позволяет стране вносить свой вклад в тематические комитеты, где все наблюдатели могут взаимодействовать в рамках Тихоокеанского альянса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.