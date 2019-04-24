Посол Турции: Убивших азербайджанцев армян вместо наказания объявили героями

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"Мы осуждаем признавших т.н. "армянский геноцид". Правда должна обрести свое место. В истории турецкого народа никогда не было событий, за которые было бы стыдно".

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходящем в Баку "круглом столе" под названием "Выдуманный армянский геноцид: правда и реалии".

Посол отметил, что преступлениям армян против Азербайджана следует дать оценку: "Что они скажут в ответ на те злодеяния, которые учинили против наших азербайджанских братьев? Тем, кто обвиняет Турцию в совершении геноцида, я заявляю, пожалуйста, расследуйте, разбирайтесь. Ложь следует искоренить. Я призываю армян ступить на путь истины, держаться подальше от лжи. Каждый должен получить наказание за сделанное. Может кто-то забыл, но в течение нескольких лет 34 турецких дипломата были убиты боевиками террористической организации АСАЛА".

Дипломат заявил, что учинивших Ходжалинский геноцид следует привлечь к наказанию, которое они заслужили: "Вместо этого армян, убивших азербайджанцев, объявили героями. Это самая большая несправедливость в мире".