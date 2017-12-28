Посол: У Беларуси есть чему поучиться у Азербайджана в плане туризма

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ У Беларуси есть чему поучиться у Азербайджана в плане туризма. Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

"Мы видим, насколько высок приток туристов в Азербайджане. Мы присматриваемся к этому опыту и будем стараться реализовать его в интересах нашей страны", - заявил посол.

Комментируя вопрос сотрудничества в сфере науки, посол отметил, что между странами подписана программа научного сотрудничества на 2017-2018 годы.

"Уже прошел отбор несколько десятков проектов, будет организовано взаимодействие между научными структурами обеих стран. При поддержке двух государств будут производиться фундаментальные прикладные исследования. Думаю, будет получен необходимый результат, который поспособствует развитию экономики двух стран", - отметил Г. Ахрамович.

Говоря о сотрудничестве в сфере спорта, посол напомнил, что в 2019 году в Беларуси пройдут вторые Европейские игры, которые ранее были организованы в Азербайджане: "Азербайджанский опыт бесценен, мы его стараемся перенести на белорусскую землю, чтобы соревнования прошли в атмосфере благодушия и гостеприимности, в условиях комфорта".