Посол: Отношения между Туркменистаном и Азербайджаном успешно развиваются

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю завершения дипломатической миссии посла Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комекова.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол России, дуайен дипломатического корпуса в Азербайджане Владимир Дорохин сказал, что Тойлы Комеков, несмотря на молодой возраст, является профессиональным дипломатом.

Он сказал, что за 5 лет работы в качестве посла он успешно представлял культуру и традиции своей страны. В.Дорохин пожелал Т.Комекову удачи и представил памятный подарок от имени дипломатического корпуса.

В свою очередь Т.Комеков выразил благодарность коллегам и официальным структурам Азербайджана за помощь, которую ему оказывали за время его пребывания на посту посла. Говоря об азербайджано-туркменских связях, Т.Комеков сказал, что основы этих связей были заложены президентами двух стран и эти отношения, благодаря усилиям лидеров двух стран, успешно развиваются. Посол Туркменистана также поблагодарил азербайджанский народ за оказанное ему и членам его семьи внимание.

Напомним, что согласно указу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посол в Азербайджане Тойлы Комеков был отозван со своего поста и назначен председателем Государственного комитета Туркменистана по спорту.