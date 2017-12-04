Посол Туркменистана: Азербайджан для нас - стратегический партнер

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Для Туркменистана Азербайджан является стратегическим партнёром".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев.

По словам посла, обе страны связывают культура, исторические корни.

"Товарооборот увеличивается по нарастающей. Этому способствуют совместные проекты, в частности в энергетической, транспортно-логистической сферах.

Дополнительный импульс сотрудничеству придал визит президента Гурбангулы Бердымухамедова и подписания в рамках него документов", - отметил посол.

Он выразил уверенность, что товарооборот и сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будут расти и далее, "на что есть намерение глав государств и неограниченные возможности".