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    Посол Туркменистана: Азербайджан для нас - стратегический партнер

    Мекан Ишанкулиев: Обе страны связывают культура, исторические корни© Report/ Elshan Baba

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Для Туркменистана Азербайджан является стратегическим партнёром".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев.

    По словам посла, обе страны связывают культура, исторические корни.

    "Товарооборот увеличивается по нарастающей. Этому способствуют совместные проекты, в частности в энергетической, транспортно-логистической сферах.

    Дополнительный импульс сотрудничеству придал визит президента Гурбангулы Бердымухамедова и подписания в рамках него документов", - отметил посол.

    Он выразил уверенность, что товарооборот и сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будут расти и далее, "на что есть намерение глав государств и неограниченные возможности". 

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