Посол: Туркменистан ожидает участия Азербайджана на мероприятии по случаю 20-летия нейтралитета

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Туркменистан ожидает участия Азербайджана на самом высоком уровне на мероприятии в Ашхабаде по случаю 20-летия нейтралитета этой страны".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков, отвечая на вопрос, примет ли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев на этом мероприятии.

По его словам, на данный момент между сторонами идет согласование этого вопроса.

Мероприятия по случаю 20-летия нейтралитета Туркменистана пройдут в Ашхабаде во второй половине этого года.