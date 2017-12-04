Посол: Туркменистан занимает активную позицию по важнейшим вопросам международной повестки дня

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Опираясь на нейтральный статус, Туркменистан занимает активную позицию по важнейшим вопросам международной повестки дня.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев на мероприятии, посвящённом провозглашению Генассамблеей ООН 12 декабря Международным днём нейтралитета.

По словам посла, на решение актуальных проблем, волнующих все человечество, направлены конструктивные международные инициативы президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в том числе в области формирования новой архитектуры, глобальной энергетической безопасности, всеобщего разоружениях, мирного урегулирования ситуации в Афганистане и экономического возрождения этой страны, решения вопросов эффективного использования трансграничных водных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Следуя принципам позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит свой весомый вклад в международный диалог во имя мира и согласия, утверждения высших идеалов человечества.

Туркменистан расширяет международные связи, разливая конструктивный диалог как на межгосударственном уровне, так и в рамках международных организаций", - заявил посол.